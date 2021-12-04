Белоруссия восполняет убытки от санкций за счет низких цен на российский газ Фото: REUTERS

Цена на российский газ для Белоруссии в следующем году на уровне 128,5 долларов за 1 тысячу кубометров является одним из источников покрытия издержек от западных санкций. Такое заявление в субботу, 4 ноября, сделал заместитель главы администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.

«Конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках», - заявил замглавы президентской администрации республики в интервью на телеканале «Беларусь-1».

Крутой также указал на прогнозы об экономии газа в объеме 1,8 млрд кубометров в 2022 году с учетом того, что первый энергоблок атомной станции будет работать на полную мощность. «Если переводить в деньги, это примерно 200-250 млн долларов. То есть по сути только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским союзом», - добавил он.

Напомним, в минувший четверг, 2 декабря, Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Минска, в который попали 17 физических лиц и 11 организаций. Незадолго до этого Минфин США ввел ограничения против 20 физических лиц и 12 юридических лиц Белоруссии.