Один человек погиб и более 40 получили ожоги при извержении вулкана в Индонезии Фото: REUTERS

В результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии погиб один человек и еще 41 человек получил ожоги различной степени тяжести. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил замглавы администрации округа Индах Масдар.

Как передает телеканал Channel News Asia, замглавы администрации округа сообщил, что все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Власти Индонезии эвакуируют людей из прилегающих к вулкану районов, но работы затрудняет густой дым, а также повреждения покрытия дорог, которые ведут от наиболее опасных участков. Сообщается, что во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, а мост, расположенный на этой дороге, просто уничтожен.

Один человек погиб и более 40 получили ожоги при извержении вулкана в Индонезии Фото: REUTERS

Извержение вулкана Семеру произошло днем в субботу, 4 декабря, около 15.00 по местному времени (11.00 по московскому времени. Извержение привело к сходу раскаленных лавин и «вулканическому дождю», а также выпадению на дороги пепла и камней из пепельных облаков.