Трудовые мигранты оформили почти в два раза больше патентов на работу в России в 2021 году

Также выросло число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За десять месяцев 2021 количество выданных трудовым мигрантам патентов на работу в России выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные МВД по миграции.

Отмечается, что в 2021 году иностранные граждане и лица без гражданства получили 1 853 395 патентов на работу. С января по октябрь 2020 года их было выдано почти вдвое меньше - 971 854, пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Кроме того, выросло и число иностранцев, поставленных в России на миграционный учет. В 2020 году их было 8 327 024 человек, а в 2021 году на 2,3 миллиона больше - 10 616 980 человек. Российское гражданство при это получили чуть более 609 тысяч иностранцев.

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