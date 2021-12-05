Захарова нашла фашистский топоним в публикации немецкой газеты о «плане вторжения» России на Украину

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила статью в немецкой газете Bild, которая опубликовала якобы план вторжения РФ на Украину.

Издание, ссылаясь на близкие к НАТО источники, разместило карту «готовящегося нападения». Атака на Украину поделена на три фазы, последняя из которых предполагает наступление на Киев с севера. Немецкие журналисты заявили, что Россия якобы планирует завоевать примерно две трети Незалежной.

Мария Захарова заметила странное, по ее мнению, обозначение Львова на карте немецких журналистов.

- Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты? — написала она у себя в Telegram-канале.

Напомним, волна публикаций в западных СМИ о «российской агрессии» началась со статьи в The Washington Post об обеспокоенности США и Европы «скоплением российской военной техники» на границе Украины. При этом указывались населенные пункты неподалеку от границы с Белоруссией. В частности, речь шла о Ельне, от которой до украинской границы сотни километров. По мнению корреспондента kp.ru Александра Гришина, таким образом президент США Джо Байден и демократы пытаются «отмыться» от обвинений республиканцев в дружеских отношениях с Россией после отказа от санкций против «Северного потока — 2» и согласием с необходимостью выполнять Минские соглашения.