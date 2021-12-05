Лавров обвинил Берлин и Париж в невыполнении обязательств по нормандскому формату

Лавров обвинил Берлин и Париж в пренебрежении обязательствами по нормандскому формату. Фото: REUTERS

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в невыполнении своих обязательств по нормандскому формату. Такое заявление он сделал на программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» в воскресенье, 5 декабря.

«Если ее [Украину] оставить наедине с собой, со своей совестью - конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат. Но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», - сказал Лавров.

Ранее на kp.ru сообщалось, что МИД России опубликовал дипломатическую переписку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Такая мера принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по «нормандской» встречи, объяснили в ведомстве.