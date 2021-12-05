Матвиенко назвала неприемлемым навязывание России ЛГБТ-ценностей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россия не приемлет навязывания чуждых для нее ценностей, таких как права сексуальных меньшинств, заявил председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фаузией Абдалла Зейнал.

«Нам пытаются навязывать чуждые для нас ценности. Это права сексуальных меньшинств, это и то, что в Европе уже насчитали 85 гендеров. Для нас это неприемлемо», – сказала спикер Совфеда.

Как отметила Матвиенко, Россия в этом отношении всегда занимала четкую позицию и придерживается своих национальных ценностей и традиционной семьи. Главным приоритетом государственной политики РФ являются дети, подчеркнула она.

Председатель Совфеда также указала на абсурдные решения западных властей, когда при формировании правительства устанавливаются квоты для представителей ЛГБТ-сообществ. Матвиенко назвала такие действия навязыванием на государственном уровне, отметив, что это «абсолютно неприемлемая для нас идеология».