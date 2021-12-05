Правительство продлило «пандемийные» правила работы вахтовиков до конца 2022 года

Правительство РФ продлило еще на год правила работы вахтовиков, введенные на время пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Российской Федерации сообщили о продлении до конца 2022 года временных правил работы вахтовиков, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напоминаем эти правила. Так, еще год перед отправлением на вахту сотрудник должен будет пройти двухнедельный карантин. За каждые сутки изоляции выплачивается не менее дневной ставки. Те, кто из-за ковида не привлекается к работе, должны получать не менее двух третей оклада.

Если работник согласен увеличить продолжительность вахты, то ее могут продлить до трех месяцев с условием, что продолжительность смены должна составлять не более 12 часов.

Ранее на kp.ru рассказывалось, почему в начале пандемии поселки вахтовиков рисковали стать рассадниками коронавирусной инфекции. Специалисты назвали три причины, по которым это могло происходить. Первая: люди приезжают из разных регионов и живут в вахтовых поселках по типу общежития. Вторая: удаленность вахтовых поселков от крупных городов и развитых инфраструктур. Третья: в поселках, как правило, нет медицинских центров.