Социологи назвали самые пьющие страны мира

Социологи признали Австралию самой пьющей страной в мире Фото: REUTERS

Австралия является самой пьющей страной в мире, свидетельствуют данные социологического исследования Global Drug Survey. По подсчетам аналитиков, ее жители в год напиваются в среднем 27 раз, и это почти в два раза больше среднемирового показателя.

В исследовании социологи учитывали частоту употребления алкоголя в странах мира до состояния, при котором физические и умственные способности ослабляются до такой степени, что нарушается речь и равновесие. Оказалось, что в среднем в мире люди напиваются до такого состояния 14,6 раза за год – чуть более одного раза в месяц.

На втором месте в рейтинге самых пьющих стран оказалась Дания – там люди напиваются 26,7 раза в год – и Финляндия, у граждан которой сильное алкогольное опьянение наступает 23,8 раза за год. Далее следуют США (23 раза), Великобритания (22,5), Канада (22), Ирландия (20), Франция (17,5), Швеция (16) и Нидерланды (15,7). Россия в список не вошла.

В опросе приняли участие около 900 тысяч человек, сообщается в исследовании.