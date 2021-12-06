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Общество6 декабря 2021 7:09

Минстрой объяснил нововведения со штрафами за остекление балконов

В ведомстве подчеркнули, что данные штрафы не нововведение для граждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минстрой объяснил нововведения со штрафами за остекление балконов

Минстрой объяснил нововведения со штрафами за остекление балконов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минстрой РФ разъяснил заявления о штрафах за остекление балконов, отметив, что такие наказания существовали и прежде, однако суть нововведения, которая начнет действовать 1 марта 2022 года, что штрафовать будут не только граждан, но и юрлица-собственников жилья.

«Ключевым отличием нового документа от действующих Правил является то, что согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам», - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что штрафы за остекленные балконы не нововведение, и их существовали прежде. Отмечается, что надзорные органы имеют право и сегодня применять наказание при нарушении правил перепланировки и переустройства.

Как писал сайт kp.ru, согласно приказу Минстроя РФ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» для перепланировки балкона собственникам квартиры необходимо специальное разрешение. Для того, что убедится в возможности изменений, следует обратиться в архитектурную инспекцию.