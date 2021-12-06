Россия и Индия подписали несколько военных соглашений и контрактов

Индия подписала с Россией ряд контрактов, соглашений и протоколов о военном сотрудничестве и стрелковом оружии. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

«Рад, что подписан ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере», - написал глава военного ведомства на своей странице в Twitter

Сингх также отметил, что Нью-Дели ценит поддержку Москвы, а также выразил надежду на результативное сотрудничество с российской стороной. «Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону», - заявил глава Минобороны Индии.

Напомним, переговоры индийского и российского министров обороны прошли в Нью-Дели в преддверии запланированного на вечер понедельника, 6 декабря, саммита России и Индии.

Ранее в понедельник, 6 декабря, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил об углублении связей с российским Дальним Востоком, а также сообщил, что для анализа расширения двусторонней торговли по морскому пути заказано технико-экономическое обоснование Восточного морского коридора.