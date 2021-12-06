Морозы в Санкт-Петербурге побили рекорд 1893 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 6 декабря, в Санкт-Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года. Ночью температура воздуха в городе опустились почти до минус 21 градуса. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году», - написал синоптик на своей странице в Facebook.

Специалист отметил, что в XXI веке рекорды мороза в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды. Последний раз это было отмечено 14 июля 2015 года, а ранее - 3 января 2002 года.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 6 декабря, температура воздуха в Санкт-Петербурге составит от минус 16 до минус 18 градусов, а по Ленинградской области - от минус 15 до минус 20 градусов. «Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы», - заявил Леус.