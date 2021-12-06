Кремль: продвижения в согласовании саммита «пятерки» Совбеза ООН пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продвижения в согласовании саммита «пятерки» Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) пока нет, однако нынешний «конфронтационный накал» в международных делах усиливает актуальность встречи. Такое заявление в понедельник, 6 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также указал на то, что российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН сохраняет свою актуальность, особенно в условиях конфронтационного накала.

«Мы каждый раз подчеркиваем актуальность этой встречи, и более того, ход развития событий и степень накала, в том числе конфронтационного, делает такую встречу еще более актуальной», - заявил пресс-секретарь главы государства в понедельник, 6 декабря.

При этом Песков отметил, что с согласованием по проведением саммита «пока продвинуться не удается».