Греческий премьер собирается посетить Россию 8 декабря 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит Россию в среду, 8 декабря. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что глава греческого правительства прибудет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Премьер-министр в среду будет находиться в Сочи, где будет его первая встреча в качестве премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным, с которым он встречался как лидер оппозиции в Афинах в 2016 году», - заявил представитель главы греческого правительства.

Иконому отметил, что Мицотакис и Путин смогут обсудить отношения двух стран, с упором на сотрудничество в сфере туризма, энергетики, а таже культуры и образования. Кроме того, они обменяются мнениями о региональной и международной обстановке.

В ноябре текущего года министром иностранных Греции Никос Дендиас обсуждал по телефону предстоящий визит греческого премьера в Москву с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Тогда греческий министр заявил, что визит премьера Греции в России запланирован на 8 декабря.