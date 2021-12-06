В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии, которая активируется нажатием кнопки изнутри. Фото Sarco.design.

Капсула для эвтаназии разрешена к использованию в Швейцарии. Об этом сообщает издание SWI swissinfo.ch.

Капсула Sarco создана при помощи 3D-принтера. Как рассказал изданию руководитель компании-разработчика доктор Филип Ничке, аппарат активируется изнутри помещенным в него человеком, который имеет намерение расстаться с жизнью. Перед этим человеку задают ряд вопросов, чтобы задокументировать его добровольное решение подвергнуться эвтаназии. После нажатия кнопки пространство капсулы заполнится газом, который вызовет у человека состояние легкой эйфории, после чего он потеряет сознание. Смерть наступает в результате нехватки кислорода, но человек не испытывает ощущения удушья.

Разработчик рассказал, что капсулу можно перевезти в любое место. Вскоре ее оснастят видеокамерой, которая позволит находящемуся внутри человеку общаться с людьми снаружи.

На kp.ru рассказывалось о подпольной эвтаназии в России. Разные мнения по поводу этой процедуры здесь.

Ранее британское телевидение показало в прямом эфире эвтаназию гражданина Великобритании, для проведения которой тот уехал в Швейцарию, где эта процедура официально разрешена.