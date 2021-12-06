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Экономика6 декабря 2021 15:45

Экономист предрек падение биткоина до 30-35 тысяч долларов

Артем Деев рассказал, что инвесторы будут еще более активно закладывать ожидания обвала и выходить из рисковых активов
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Экономист предрек падение биткоина до 30-35 тысяч долларов

Экономист предрек падение биткоина до 30-35 тысяч долларов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что биткоин в ближайшее время может опуститься еще больше.

"После отметки $42 тыс., которую он пробил на днях, после отскока монета может уйти на уровень ближе к $30-35 тыс. И восстановление, соответственно, будет долгим. Сейчас все говорит о том, что кризисные явления как в США, так и в мировой экономике в целом будут нарастать. На таком фоне может падать все, кроме золота", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Деев добавил, что инвесторы будут еще более активно закладывать ожидания обвала и выходить из рисковых активов. Биткоин, по его мнению, к таковым относится.

Ранее стало известно, что криптовалюта в России будет облагаться налогом. Такой законопроект начали рассматривать депутаты Госдумы. Доходы от операций с цифровой валюте будут облагаться "налогом на прибыль" или НДФЛ, передает ОТР.