МОК отнёсся с пониманием к решению США о бойкоте Олимпийских игр в Пекине Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что уважает решение властей США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

- Присутствие правительственных чиновников и дипломатов - это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает. США дали понять, что ОИ и участие в них спортсменов находятся вне политики, и мы приветствуем это, - приводит цитату из заявление комитета Agence France-Presse.

Администрация президента США сообщила, что на этой неделе собирается объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Это означает, что никто из официальных лиц Штатов не будет присутствовать на Играх.

До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывала объявить бойкот, а глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщал о планах США обсуждать данный вопрос с другими странами.