"Вакцинация" стала словом 2021 года в русскоязычных соцмедиа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году упоминание в социальных медиа слова "вакцинация" выросло почти в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Таким образом оно стало словом уходящего года, считают эксперты Brand Analytics.

Компания проанализировала 874 миллиарда слов в 52,2 миллиарда публичных русскоязычных сообщений в социальных медиа с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года.

- Словом 2021 года стала "вакцинация" – его упомянули в 33,5 миллиона сообщений, - рассказали специалисты РИА Новости.

Напомним, в 2020 году "самоизоляция" и "обнуление" на фоне пандемии коронавирусной инфекции и голосования стали словами года. Таковыми их признали специалисты государственного институт русского языка имени Пушкина. Эксперты отобрали самые значимые и обсуждаемые темы года. Лидирующими оказались темы эпидемии коронавируса и голосование по внесению изменений в российскую Конституцию.