В Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя в России на время новогодних праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России на время новогодних праздников нужно вводить ограничения на продажу алкоголя. С таким предложением выступил член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Также он считает, чтобы граждане не "спивались", все культурно-массовые мероприятия в этот период должны быть бесплатными, чтобы у граждан была возможность найти для себя занятие.

- Алкоголь под Новый год - фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. ... Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя, - сказал парламентарий РИА Новости.

Хамзаев добавил, что 15 декабря запланировано заседание межфракционной депутатской рабочей группы, куда по его словам, для обсуждения вопроса могут пригласить "МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд".