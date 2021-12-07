Синоптик Вильфанд сообщил, что аномальный петербургский холод не дойдет до Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальный петербургский холод не дойдет до Москвы.

- Этот холод в Москву не дойдет (с северо-запада Европейской части России), потому что холодные воздушные массы перемещаются на юго-восток, на верхнюю Волгу, — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Вильфанда, в ночь на понедельник, 6 декабря, температура воздуха в Санкт-Петербурге была ниже -20 градусов.

Напомним, в Санкт-Петербурге стоят сильные холода. Температура воздуха падала до -21 градуса. В связи с этим во вторник, 7 декабря 2021 года, на Кольцевой автодороге ограничили скорость движения до 70 километре в час. Накануне КАД чистили и обрабатывали от гололеда 79 единиц спецтехники, а также 104 сотрудника подрядной организации. Всего за сутки для обработки трассы было использовано 617 тонн соли.