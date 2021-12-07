Умер Гурген Карапетян, летчик-испытатель вертолетов «Ми»

Гурген Карапетян

В возрасте 84 лет умер летчик-испытатель, герой Советского Союза Гурген Карапетян. Об этом сообщили в холдинге «Вертолеты России».

- Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга «Вертолеты России» по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна, — цитирует текст сообщения ТАСС.

Гурген Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Одновременно с обучением занимался планерным и вертолетным спортом в аэроклубе МАИ. Так, в 1960 году Гурген стал чемпионом СССР по вертолетному спорту. С 1961 года он работал ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а уже в 1962 году окончил вертолётное отделение Школы лётчиков-испытателей. В 1991 Карапетяну было присвоено звание героя Советского Союза.

В мае 2021 года ушел из жизни известный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Толбоев Тайгиб Омарович. Перед смертью он вернулся на родину в Дагестан, чтобы попрощаться с родней. Толбоев - советский и российский военный летчик, который уже в 20 лет стал испытателем самолетов Министерства обороны СССР. Он принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов, в том числе «Су-25», «Су-27», «Су-30», «Су-39» и ряда моделей «МиГов».