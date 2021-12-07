Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Документ опубликовали во вторник, 7 декабря, на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает рост доходов федерального бюджета России до 25,02 триллиона в 2022 году. В 2023 году, в соответствии с законом, рост доходов достигнет 25,54 триллиона рублей, в 2024 – 25,83 триллиона рублей. При этом отмечается и рост расходов. В 2022 они составят 23,69 триллиона рублей, в 2023-м - 25,24 триллиона, а в 2024-м - 26,35 триллиона.

Таким образом, на протяжении двух лет бюджет будет профицитным, а на третий год - дефицитным.

Согласно финансовому документу, на 2022 год профицит бюджета запланирован в размере 1,33 триллиона рублей (1% ВВП). На реализацию нацпроектов планируется направить 2,74 триллиона рублей. При этом объем ВВП составит 133,3 триллиона рублей (рост на 3%). Инфляция снизится в два раза - до 4%.