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Общество7 декабря 2021 10:27

В России предложили разрешить продажу шампанского после 22:00 в Новый год и Рождество

Общественник Денис Мантуров отметил, что в любом правиле должны быть исключения
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В России предложили разрешить продажу шампанского в Новый год и Рождество

В России предложили разрешить продажу шампанского в Новый год и Рождество

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с предложением изменить правила продажи алкоголя в Новый год и на Рождество.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующую правовую базу, регламентирующую правила продажи алкоголя на территории нашей страны, в части снятия временных ограничений на его покупку (слабоалкогольных игристых вин и шампанского) в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества) ежегодно", - цитирует текст письма RT.

Общественник отметил, что в любом правиле должны быть исключения.

Ранее депутат ГД Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить продажи алкоголя на время новогодних праздников. В качестве альтернативы распитию он предложил сделать бесплатными культурные мероприятия, передает телеканал "360".

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев считает, что запрет на реализацию легальных напитков приведёт к росту отравлений метанолом.

"У нас с вами в последнее время 160 человек отравилось метанолом. Если мы запретим продавать легальные напитки, то параллельно существующая система нелегального оборота получит прекрасный подарок", - цитирует Косарева Life.ru.