Открывший стрельбу в московском МФЦ мужчина задержан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина, открывший стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» задержан. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«В Москве сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленника, открывшего стрельбу в помещении МФЦ», - сообщила представитель ведомства.

Волк также сообщила, что сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве находился на месте события, в результате он «сумел догнать и обезвредить нападавшего». Злоумышленником оказался 45-летний житель столицы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 7 декабря, в МФЦ «Рязанский» произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, трое пострадали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым. Также градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибших.