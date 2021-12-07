На Большой кольцевой линии метро в Москве открылись 10 новых станций

Анна Меркулова, генеральный директор ГК «Моспроект-3». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Моспроект-3»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили сегодня, 7 декабря, движение поездов по новому участку Большой кольцевой линии от станции «Каховская» до станции «Терехово». Для пассажиров теперь доступны 9 новых станций. Еще одна вновь начала работать после реконструкции.

Длина нового маршрута БКЛ составляет около 20 километров. Это самый длинный участок линии в истории московского метро, единовременно введенный в эксплуатацию. Большую часть открывшихся сегодня станций – 6 из 10 – построили по проектным решениям специалистов группы компаний «Моспроект-3». Это ключевой инженерный центр столицы.

Как отметила генеральный директор холдинга Анна Меркулова, чтобы ускорить реализацию такого масштабного проекта, как БКЛ, специалисты разместили почти все станции достаточно близко к поверхности. Это позволило более широко применять специальную технику – тоннелепроходческие комплексы, которые сокращают время возведения тоннелей.

- Большая кольцевая линия - это один из уникальных инфраструктурных объектов нашего города, - сказала Анна Меркулова, генеральный директор ГК «Моспроект-3». - В рамках строительства линии установлено как минимум два рекорда, один из которых официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Это количество тоннелепроходческих щитов. Второй рекорд, пожалуй, это то, что сегодня БКЛ считается самой протяжённой линией метро в мире. По своей длине она обгоняет Пекинский метрополитен. Длина Большой кольцевой линии составляет более 70 километров.