Белоруссия в ответ на санкции Запада вводит продовольственное эмбарго

Белоруссия в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск вводит продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из стран, которые ранее приняли решение ввести санкции против Белоруссии. Ограничения начнут действовать с 1 января 2022 года. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Как передает БЕЛТА, согласно решению белорусского кабмина, с января республика ведет продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров, произведенных в странах, которые «реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия в отношении страны». В данный перечень также попали продукты, предназначенные для детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Вместе с тем в правительстве Белоруссии отметили, что данное постановление не коснется товаров, ввозимых гражданами для личного потребления. При этом за десять месяцев этого года республика импортировала из этих государств продовольственных товаров на общую сумму более 530 млн долларов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство иностранных дел Белоруссии заявило о возможном ответе на санкции, назвав введенные ограничения незаконным давлением, направленным «на ухудшение благосостояния белорусских граждан».

Напомним, в минувший четверг, 2 декабря, Министерство финансов США ввел ограничения против 20 физических лиц и 12 юридических лиц Белоруссии. Чуть позже, в тот же день, Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Минска, в который попали 17 физических лиц и 11 организаций. При этом Брюссель также заявил о готовности и далее расширять свой «черный список».