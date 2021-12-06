Белоруссия в ответ на санкции введет запрет на ввоз ряда товаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск в ответ на новые ограничительные меры со стороны Запада принял решение о запрете ввоза ряда товаров из государств, применяющих санкции в отношении Белоруссии. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в Министерстве иностранных дел республики, отметив, что вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства.

«В качестве ответных мер ... в целях защиты национальных интересов правительство … приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «для насыщения внутреннего рынка» соответствующими товарами из «дружественных стран» будут приняты все необходимые меры. Сами санкции в министерстве назвали незаконным давлением, направленным «на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан».

Напомним, в минувший четверг, 2 декабря, Европейский союз ввел в действие пятый пакет санкций против Минска, в который попали 17 физических лиц и 11 организаций. Брюссель также заявил о готовности расширить свой «черный список». Незадолго до этого Министерство финансов США ввел ограничения против 20 физических лиц и 12 юридических лиц Белоруссии.