Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире6 декабря 2021 11:45

Белоруссия в ответ на санкции введет запрет на ввоз ряда товаров

МИД республики назвал введенные ограничения назвали незаконным давлением, направленным «на ухудшение благосостояния белорусских граждан»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Белоруссия в ответ на санкции введет запрет на ввоз ряда товаров

Белоруссия в ответ на санкции введет запрет на ввоз ряда товаров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск в ответ на новые ограничительные меры со стороны Запада принял решение о запрете ввоза ряда товаров из государств, применяющих санкции в отношении Белоруссии. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в Министерстве иностранных дел республики, отметив, что вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства.

«В качестве ответных мер ... в целях защиты национальных интересов правительство … приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «для насыщения внутреннего рынка» соответствующими товарами из «дружественных стран» будут приняты все необходимые меры. Сами санкции в министерстве назвали незаконным давлением, направленным «на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан».

Напомним, в минувший четверг, 2 декабря, Европейский союз ввел в действие пятый пакет санкций против Минска, в который попали 17 физических лиц и 11 организаций. Брюссель также заявил о готовности расширить свой «черный список». Незадолго до этого Министерство финансов США ввел ограничения против 20 физических лиц и 12 юридических лиц Белоруссии.