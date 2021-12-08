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Происшествия8 декабря 2021 1:18

В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула в окно ради спасения

Расследование уголовного дела продолжается
Источник:kp.ru
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В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула в окно ради спасения

В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула в окно ради спасения

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве следователям удалось задержать насильника, который пытался убить девушку, которая, спасаясь от него, была вынуждена прыгнуть с четвертого этажа. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

- При совместной работе следователей СК и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве удалось установить местонахождение 28-летнего подозреваемого. Сейчас он задержан, - говорится в сообщении ведомства.