В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула в окно ради спасения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве следователям удалось задержать насильника, который пытался убить девушку, которая, спасаясь от него, была вынуждена прыгнуть с четвертого этажа. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

- При совместной работе следователей СК и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве удалось установить местонахождение 28-летнего подозреваемого. Сейчас он задержан, - говорится в сообщении ведомства.