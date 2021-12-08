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Политика8 декабря 2021 4:48

Шушкевич назвал газ причиной встречи лидеров советских республик, после которой распался СССР

Бывший председатель Верховного Совета Белорусской ССР утверждает, что приглашал Ельцина не для отделения от Советского Союза
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Станислав Шушкевич

Станислав Шушкевич

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Настоящей причиной организации конференции в Беловежской пуще, в ходе которой лидеры советских республик ратифицировали распад СССР, заключив Беловежское соглашение, были переговоры по поставке газа и нефти в Белоруссию, заявил "Ленте.ру" бывший председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич.

"Ни на минуту не задумывался, что начнем решать куда более серьезные политические вопросы", - утверждает Шушкевич, отметив, что инициатива встречи принадлежала ему и главе совета министров Белоруссии Вячеслава Кебича.

По словам Шушкевича, он пригласил президента России Бориса Ельцина именно в Беловежскую пущу так как считал, что российский лидер не откажется посетить базу отдыха "Вискули", которая ранее находилась в ведении Политбюро ЦК КПСС.

По его словам, решение объявить о самостоятельности пришло внезапно, когда они обсуждали, что необходимо "кланяться в ноги Горбачеву", чтобы тот санкционировал решение Ельцина.

Напомним, Содружество Независимых Государств было создано в декабре 1991 года. Тогда в Беловежской пуще главы Беларуси, России и Украины подписали историческое соглашение, которое ознаменовало прекращение существования СССР и создало Содружество Независимых Государств.