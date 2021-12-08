Видео допроса устроившего стрельбу в московском МФЦ опубликовал СК

СК опубликовал видео допроса устроившего стрельбе в московском МФЦ Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России опубликовал видео допроса устроившего стрельбу в московском МФЦ.

На кадрах видно, как мужчину приводят на допрос. Что именно рассказал стрелявший пока неизвестно. В конце видео один из силовиков достает из кармана штанов задержанного пакетик с патронами.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что ведомство будет добиваться заключения мужчины в СИЗО. Сейчас ведется следствие по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Напомним, днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице один из посетителей открыл стрельбу. Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. Сообщалось, что на месте погибли два человека. Позже мэр Москвы Сергей Собянин в «Твиттере» подтвердил эту информацию. Глава города рассказал, что нападавший задержан, и принес соболезнования семьям погибших и раненых. Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Стрелявший будет направлен на психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, в момент нападения и задержания мужчина находился в неадекватном состоянии.