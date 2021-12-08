Опрос: немцы считают, что "несимпатичный" Олаф Шольц не продержится на посту канцлера дольше 4 лет

Немцы считают нового канцлера Олафа Шольца "несимпатичным" и не уверены, что он продержится на посту более четырех лет. Фото: REUTERS

Жители Германии сомневаются, что новый канцлер Олаф Шольц будет выполнять обязанности так же эффективно, как Ангела Меркель. Данные последнего опроса Forsa публикует Аussiedlerbote Zeitung.

Так, только 11 процентов респондентов считают, что Олаф Шольц будет управлять Германией лучше, чем Ангела Меркель. Более четверти опрошенных придерживаются мнения, что он будет худшим канцлером, чем его предшественница. 64 процента считают, что более четырех лет Олаф Шольц на посту канцлера не продержится (Ангела Меркель была канцлером 16 лет).

Только 15 процентов опрошенных назвали Олафа Шольца «достаточно активным», 10 процентов верят, что он сможет вовремя распознать проблему и принять адекватные меры, лишь 30 процентов считают, что Шольц заслуживает доверия и почти две трети респондентов не считают его симпатичным.

Две трети опрошенных ставят в вину Шольцу то, что он не приложил достаточно усилий для защиты населения от пандемии, хотя до официальных выборов канцлера принятие таких решений не было в его компетенции.

В то же время социал-демократическая партия, которую представляет Шольц, не потеряла доверия избирателей. Ее поддержка увеличилась на 1 процент, сообщает издание.

Олаф Шольц стал канцлером Германии 8 декабря 2021 года, как ранее сообщалось на kp.ru. В Германии его называют человеком с «нулевой харизмой». Подробнее об Олафе Шольце читайте здесь.