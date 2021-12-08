Олаф Шольц избран новым канцлером Германии 8 декабря 2021

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Новым канцлером Германии избран представитель социал-демократической партии Олаф Шольц. Соответствующее решение принято в среду, 8 декабря 2021 года, по итогам голосования в немецком бундестаге.

Кандидатуру Шольца поддержали 395 народных избранников из 736. Для избрания канцлером достаточно было получить 369 голосов.

Напомним, 63-летний политик был мэром Гамбруга, а затем в правительстве Ангелы Меркель занимал пост министра финансов и вице-канцлера. И на каждой из этих должностей он зарекомендовал себя как квалифицированный, исполнительный, результативный — но абсолютно скучный и нехаризматичный чиновник.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальное уведомление об окончании полномочий предыдущему канцлеру Ангеле Меркель, которая возглавляла правительство Германии 16 лет, вручили 26 октября 2021 года.

Таким образом, Меркель не удалось побить рекорд пребывания на посту главы кабинета министров, установленный Гельмутом Колем. Он был канцлером Германии с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998, Меркель для преодоления этого срока нужно было оставаться главой правительства до 17 декабря 2021.