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Экономика8 декабря 2021 9:51

Госдума продлила заморозку накопительной пенсии россиян до 2024 года

Законопроект принят в окончательном чтении
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Авторы законопроекта утверждают, что заморозка накопительной пенсии не уменьшит объем пенсионных прав граждан

Авторы законопроекта утверждают, что заморозка накопительной пенсии не уменьшит объем пенсионных прав граждан

Фото: Иван МАКЕЕВ

Госдума в среду, 8 декабря 2021 года, приняла в окончательном третьем чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Он был внесен на рассмотрение российским правительством.

Накопительная часть пенсии - это надбавка, которая накапливается из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. На накопительную часть пенсии идет 6% страховых взносов. Они до сих пор взымаются, но их накопление временно заморожено. С 2014 года эти деньги идут на выплаты пенсий россиянам, которые уже являются пенсионерами.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту о продлении заморозки накопительной части пенсии, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии.

Реализация законопроекта снизит трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей. Отмечается, что это не уменьшит объем пенсионных прав граждан, так как 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняются.