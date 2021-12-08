Глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Василий Орлов обсудили вопросы газификации Амурской области

Василий Орлов и Алексей Миллер подписали Меморандум о намерениях по реализации проекта автономной газификации Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Амурской области Василия Орлова. Руководитель одной из крупнейших российских компаний и глава региона обсудили дальнейшее сотрудничество, и в первую очередь - реализацию программы газоснабжения и газификации Приамурья, рассчитанную до 2025 года. Как отметили участник встречи, работа в этом направлении идет строго по графику. Сетевая газификация области стала возможной после запуска в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири», значительная часть которого проходит по территории региона.

В 2021 году была завершена прокладка межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Углегорск» до муниципальной котельной города Циолковского. Это первая в городе котельная, работающая на газе. Она снабжает теплом два жилых микрорайона. Продолжается работа по проектированию газопроводов до Благовещенска, сел Чигири и Верхнеблаговещенского в Благовещенском районе. Кроме того, газ планируется провести на золотодобывающее предприятие в Магдагачинском районе.

До конца 2021 года будет завершено строительство газопровода, газораспределительной станции и межпоселкового газопровода к городу Свободному. В Свободненском районе реализуется крупный проект: здесь будет построен Комплекс сжижения природного газа (КСПГ). Соглашение о сотрудничестве в сентябре этого года подписали «Газпром гелий сервис» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». «Газпром гелий сервис» собирается выпускать сжиженный природный газ для собственных нужд, при этом газ будет использоваться и для автономной газификации потребителей региона.

В ходе встречи был подписан Меморандум о намерениях по реализации проекта автономной газификации Амурской области. Василий Орлов и Алексей Миллер договорились о том, что региональные власти разработают технико-экономическое обоснование перевода региональных котельных на сжиженный природный газ. В рамках техобоснования будет разработан проект строительства инфраструктуры для приема и хранения «голубого топлива». В дальнейшем на основе этого документа будет принято решение о переходе к практической реализации программы.

Стороны обсудили строительство Амурского газоперерабатывающего завода, а также социальные проекты «Газпрома» в регионе. Компания активно развивает в Приамурье спортивную инфраструктуру. В этом году в Благовещенске открылся построенный «Газпромом» физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, на базе которого работает Центр боевых искусств. Вскоре завершится строительство нового комплекса в селе Тамбовка Тамбовского района. Еще три физкультурно-оздоровительных комплекса возводятся в Благовещенске, поселке Магдагачи и в городе Тында. Последний станет самым крупным спортивным объектом Приамурья.