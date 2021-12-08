Женщина и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Оренбурге

Врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Оренбурге вечером 7 декабря произошло страшное ДТП. Женщина, в машине которой находился ребенок, ехала по улице Донгузской, когда в ее машину на высокой скорости врезался ВАЗ-21093. Молодая автолюбительница и ее маленький пассажир получили тяжелые травмы и были срочно доставлены в больницу.

По предварительным данным полицейских, водитель «девятки» не справился с управлением своего автомобиля и допустил выезд на встречную полосу движения. В тот момент по противоположной стороне дороги ехала женщина на автомобиле «Рено», сообщает портал 56orb.ru.

Отечественная легковушка столкнулась лоб в лоб с иномаркой женщины. Удар был настолько сильный, что автомобили буквально превратились в груду металла.

В результате аварии 31-летняя автолюбительница на «Рено» и ее несовершеннолетний пассажир получили травмы. Сейчас медики Оренбурга делают все возможное, чтобы пострадавшие как можно скорее встали на ноги и выздоровели. Что касается виновника аварии, то о его состоянии ничего неизвестно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту страшного ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.