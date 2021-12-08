Володин заявил, что от развала СССР выиграли США, Европа и советская элита

Вячеслав Володин назвал, кто выиграл от распада СССР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин разместил в своем Telegram пост, в котором проанализировал, кто выиграл от развала СССР.

Володин заявил, что распад Советского Союза был выгоден советским элитам, США и европейским странам.

«Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны», - считает Володин.

По мнению Володина, ни одно из 15 государств, входивших в состав Советского Союза, не получило никаких преференций от его распада.

«До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал. Все это привело к крупному кризису. К катастрофе, от которой пострадали прежде всего граждане Советского Союза», - написал Володин.

Спикер отметил, что большинство граждан СССР не хотели его распада.

«В марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших выступили за необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик», - написал он.

Вячеслав Володин заявил о необходимости диалога между властью и гражданами.

«Прошло 30 лет. Это период преодоления вызовов и решения проблем. Понятно, что их еще много. И сегодня так же, как и 30 лет назад, важен диалог. Необходимо разговаривать с людьми, слышать их, отстаивать интересы наших граждан. Об этом говорит Президент Владимир Путин», - отметил он.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что Вячеслав Володин запустил в Telegram опрос о причинах распада СССР.