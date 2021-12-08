Дом народного творчества Ленинградской области признан одним из лучших в стране

Ленинградский Дом народного творчества признан одним из лучших в России. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградский Дом народного творчества признан лучшим в России. Одно из старейших учреждений культуры Ленинградской области победило на Всероссийском этапе конкурса «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2021 года». Экспертный совет конкурса присудил ему звание Лауреата II степени. Среди регионов Северо-Западного федерального округа ленинградский Дом народного творчества был признан победителем в номинации «Сохранение и развитие жанров народного творчества, нематериального культурного наследия».

Первый тур конкурса проходил в федеральных округах с февраля по октябрь 2021 года. Участие в нем приняли 50 домов и центров народного творчества из разных уголков России. Заявки претендентов на победу рассматривали конкурсные комиссии, созданные в региональных Ассоциациях домов (центров) народного творчества. Члены жюри выбирали достойнейших и определяли состав финалистов. Во втором этапе федеральные эксперты рассмотрели 20 конкурсных заявок и в итоге выбрали победителей.

Организаторами Всероссийского смотра-конкурса выступают Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова совместно с Ассоциацией домов (центров) народного творчества федеральных округов РФ. Главная цель конкурса - выявить и растиражировать лучший опыт в сфере сохранения народного творчества и культурного наследия. Участники представляют свои заявки в трех номинациях: «Сохранение и развитие жанров народного творчества, нематериального культурного наследия», «Учебно-методическая деятельность» и «Информационная деятельность». Победители конкурса определяются по итогам работы домов и центров в течение трех последних лет – с 2018 по 2020 годы.

Ленинградский центр народного творчества начинает свою историю с 1939 года. Сотрудники центра проводят лекции, семинары и мастер-классы по фольклору, музыкальные и танцевальные конкурсы, практические лаборатории для руководителей студий декоративно-прикладного искусства, творческие лаборатории для режиссеров народных театров и театров кукол.

Важным событием в культурной жизни региона стал конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры». Каждый год в нем принимают участие около ста специалистов сферы культуры из различных муниципалитетов региона. В выставочных залах Петербурга и Ленинградской области проходят экспозиции, пользующиеся несомненной популярностью у зрителей. Среди них - выставки по итогам цикла семинаров «Куклы в традициях народов, населяющих Россию», передвижные выставки работ художников по итогам пленэра «Жемчужины Ленинградской области». Лучшие мастера и художники области участвуют во Всероссийских конкурсах и выставках: «Гончары России», «Вышитая картина», «Лоскутная мозаика России».