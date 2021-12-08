Мошенники сделали фальшивый сайт Минздрава, чтобы выманивать деньги у тех, кто боится вакцинации

Это ненастоящий сайт Минздрава и ненастоящее интервью с министром. Таким образом мошенники пытаются выманить реквизиты банковских карт у доверчивых пользователей. Фото: Group-IB

Новую схему мошенничества обнаружила Group-IB. Злоумышленники орудуют в соцсети Вконтакте.

Аферисты оставляют комментариях к постам в популярных группах-миллионниках. Они публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса под заголовками типа «Страна вымрет! 2 дня до глобальной катастрофы!! Академик Роднин обнародовал страшные факты! Привитые погибнут первыми!». Когда пользователь пытается перейти по ссылке, чтобы прочесть подробности новости, он оказывается на сайте-клоне Минздрава РФ с фейковым интервью министра Михаила Мурашко, в котором говорится о том, что новая волна пандемии якобы уничтожит до 80% страны и первыми жертвами станут люди, получившими вакцину.

Через несколько секунд жертву с лже-сайта Минздрава перенаправляют на мошеннический сайт с розыгрышем или получением «крупного денежного перевода» в размере 237 568 рублей. Деньги можно вывести в течение 48 часов, но для этого нужно ввести данные банковской карты.

-Мошенники знают, что страх и паника отлично продвигают любой даже самый сомнительный контент. В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговый формы, похищающие данные банковских карт, — рассказал руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов. — Подобный способ продвижения мошеннического контента способен привлечь большое количество трафика. Специалистами DRP уже выявлено более 2 600 подобных постов и комментариев с «сенсационными» заявлениями экспертов и мошенническими ссылками.

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