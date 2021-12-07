Несите ваши денежки: ТОП-5 схем, которые интернет-мошенники используют в канун Нового года

Теперь, когда львиная доля покупок совершается через интернет, злодеи спрятаны за экранами компьютеров и с безопасного расстояния ловят наши денежки Фото: Shutterstock

Любой маркетолог скажет: Новый год - самое золотое время для продаж всего, чего только можно. Потому что для русского человека это главный праздник и традиционное время дарить направо и налево подарки. Но чтобы что-то подарить, надо же это что-то сначала купить. На круг - если посчитать весь рынок покупки новогодних подарков в России - это десятки, если не сотни миллиардов рублей. Понятно, что свой кусок пирога очень даже готовы отщипнуть и всевозможные мошенники.

Раньше ведь как было - схемы довольно примитивные, жулик рисковал быть пойманным при общении тет-а-тет… Например, в моем любимом мультике про Васю Куролесова главный герой пошел на рынок покупать поросенка, а ему подсунули дворнягу в мешке. (А Вася потом мошенника самолично выследил). А теперь, когда львиная доля покупок совершается через интернет, злодеи спрятаны за экранами компьютеров где-то далеко-далеко и с безопасного расстояния ловят наши текущие через электронные счета денежки.

Специалисты крупнейшей российской компании по расследованию киберпреступлений Group-IB составили для kp.ru ТОП-5 самых распространенных схем, которые используют мошенники накануне наступления 2022 года.

1. ОСТОРОЖНО, КЛОНЫ!

В обычное время, а сейчас так тем более, все наши соцсети забиты рекламой, призывающей купить всякие разные штуки. Обычно нам предлагают то, что мы какое-то время назад искали через интернет. Смотришь - о, какой классный товар с суперпупермегаскидкой. Заинтересовался. Кликнул. И пошел покупать на сайт. Сайт, кстати, популярный, приличный, не хухры-мухры… И вот тут - стоп! Специалисты советуют перво-наперво проверить правильность написания адреса сайта - не попал ли ты на мошеннический клон известного интернет-магазина.

- Перед крупными праздниками или «черными пятницами» интернет-мошенники заранее создают сайты-клоны известных брендов и интернет-магазинов. Например, за последние месяцы мы обнаружили около 400 ресурсов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress, - рассказывают kp.ru эксперты компании Group-IB. - Для привлечения внимания покупателей злоумышленники копировали сайт интернет-магазина, бренд, логотипы и фирменные цвета и регистрировали похожее доменное имя - использовались различные варианты написания официального названия AliExpress.

Деньги, уплаченные на таком сайте за понравившиеся товары, уходят на счета мошенников. Ну и взамен вам, конечно, уже ничего не пришлют. По словам экспертов, некоторые клиенты теряли на таких покупках десятки тысяч рублей. При этом обороты у жуликов сумасшедшие - ежемесячно подобные фальшивые сайты посещают до 200 тысяч человек.

За последние месяцы обнаружено около 400 ресурсов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress

2. КОТ В МЕШКЕ

Иногда жулики делают фальшивые сайты известных брендов для торговли контрафактом. То есть, после оплаты товар вам все-таки пришлют, но он окажется жуткой грошовой подделкой вместо качественной фирменной техники, одежды, обуви, ювелирных украшений, косметики и вообще всего, что угодно.

- По статистике, каждый пятый поддельный товар, приобретенный жителями России, был продан через интернет, - говорят специалисты. - Средний чек покупки контрафакта - 5300 рублей.

Дело у интернет-мошенников поставлено на поток и порой они, кажется, сами в таком аврале теряются, допускают технические ошибки. Так, например, эксперты отловили в Сети фейковый сайт магазина продуктов «У Палыча», на котором торговали… губками для мытья посуды.

3. НА ТЕБЕ ССЫЛКУ!

На днях жертвой мошенников стал житель подмосковного города Павловский Посад. Мужик собирался сделать себе подарок к Новому году - купить на тачку новые колеса с зимней резиной. Нашел в Сети объявление с подходящей ценой. Связался с продавцом. Тот даже цену немного скинул! Прислал ссылку на сервис безопасной сделки (такие используются для продаж через популярные доски объявлений в интернете). Дядя из Подмосковья послушно вбил данные своей карты и перевел 20 тысяч рублей. И в тот же миг продавец забанил его в мессенджере и перестал отвечать на сообщения.

Обычно поймать интернет-мошенников в реальном мире очень сложно. Они заметают цифровые следы, полученные деньги прогоняют через несколько счетов так, что и концы не найти. Но тут повезло, что попался новичок.

- Установлено, что злоумышленник использовал номер телефона, который зарегистрирован на пожилую жительницу Архангельской области, - рассказали в полиции.

Так вышли на 21-летнего внука пенсионерки. Тот признался, что сам сделал фальшивый сайт. Теперь парня проверяют на причастность к другим эпизодам.

4. БИЛЕТИК В КИНО

Еще одна похожая схема заточена исключительно на мужчин. Бывает же: бац! - в Тиндере, ВКонтакте или Инстаграме - внезапно выходит на связь красотка. Мужчина, конечно, тут же лезет просматривать ее галерею. А там - ну прямо ворота рая. Мало того, что очень симпатичная девушка, королева, так еще и в нижнем белье постоянно фотается. Стало быть, без комплексов.

Сначала - обмен дежурными фразами. Такие «приветики» для усыпления бдительности могут практиковаться в течение недели, а то и двух. Многие мужчины в итоге сами идут в атаку: мол, может, встретимся? Она - не против. И даже очень рада. Предлагает сходить в какое-нибудь приличное заведение. В ресторан, например. Или на новогодний стенд-ап. Наш мачо, конечно, в восторге. Девушка присылает ему ссылку - только билеты закажи заранее… Заказал. Оплатил. На этом общение заканчивается. Сайт, как вы поняли, был фейковым, а от имени девушки с потерпевшим общался какой-нибудь Сергей Петрович, 47 лет от роду, отбывающий срок на зоне в солнечной Мордовии…

- Обычно ущерб составляет от 3 до 10 тысяч рублей, - комментируют эксперты. - И хорошо если девушка не зазывала жертву в театр, где за пару билетов можно было отдать 30-40 тысяч.

5. ВАМ ОТКРЫТКА!

Говорят же - главное не подарок, а внимание. Поэтому в Интернете весьма востребованы сервисы, которые сами генерируют для вас слова праздничного поздравления и предлагают множеств вариантов открыток. Мошенники тоже в деле. Они наштамповали десятки мобильных приложений, открытки в которых заражены вирусами. Стоит получателю открыть «поздравлялку», как на его устройстве тут же селится троян, ворующий банковские реквизиты.

Поэтому, дорогие товарищи, с друзьями лучшие общаться вживую. А списанные в Новый год с банковской карты из-за вашей открытки деньги - так себе подарочек!

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Как не стать жертвой фейкового сайта

Несколько советов от Group-IB:

1. Первым делом обратите внимание на адресную строку в браузере. Если в названии сайта содержатся тире или несколько точек (например, ali-express, *con.su.club), то лучше там ничего не заказывать. Найдите официальный сайт через поисковик.

2. Проверяйте адресную строку каждый раз, когда переходите со страницы на страницу.

3. Не переходите по ссылкам в публикациях, посвященным скидкам.

4. Проверяйте даты создания сайтов, где планируете совершить покупку. Через бесплатные Whois-сервисы по адресу сайта можно узнать дату регистрации домена (как правило, сайты с фальшивками создаются за несколько дней до распродаж).

5. Приобретаете товары только в официальных магазинах их производителей.

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