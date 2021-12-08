Google рассказал, что чаще всего искали россияне в 2021 году

Из мультфильмов россияне в 2021 году чаще всего искали в Google мультик "Душа". Фото: кадр из мультфильма

Компания Google проанализировала, что чаще всего искали россияне в 2021 году и составила топ самых знаковых событий. Он получился «спортивным». В уходящем году жители РФ чаще всего спрашивали у Google информацию о Чемпионате Европы по футболу, Олимпиаде в Токио, Евровидении-2021, Чемпионате мира по хоккею. На пятом месте – учреждение Дня Отца. Вошли в ТОП сюжеты о стрельбе в Казани, конфликте в Афганистане, выборах в Госдуму РФ, блокировке Суэцкого канала и о масштабном сбое в работе социальных сетей.

ТОП запросов в сегменте «что такое» возглавили запросы об игрушке Симпл Димпл. Также часто спрашивали россияне, что такое Поп ит, ПЦР-тест, аквадискотека митинг, формалин и феминизм. Из выставочных проектов пользователей больше всего интересовала выставка Мир тела, а среди мультфильмов вне конкуренции была «Душа». Часто искали россияне мультики «Лука», «Семейка Адамс», «Ледниковый период», «Красавица и Чудовище» и другие.

Среди российских сериалов самым популярным оказался проект «Ивановы Ивановы», а среди книг чаще всего искали «Угрюм-реку» Вячеслава Шишкова.

Ранее на kp.ru сообщалось, какие сериалы Netflix стали самыми популярными в 2021 году.