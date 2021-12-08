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Происшествия8 декабря 2021 16:34

Запрыгнувший на машину ФСБ блогер получил почти три года колонии

Защита считает приговор чрезмерно жестким
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Запрыгнувший на машину ФСБ блогер получил почти три года колонии Фото: Instagram.com

Запрыгнувший на машину ФСБ блогер получил почти три года колонии Фото: Instagram.com

Тверской суд Москвы приговорил блогера, который повредил автомобиль Федеральной сулжбы безопасности, к двум годам и восьми месяцам колонии, рассказали в суде. Инцидент произошел на незаконной акции протеста.

Как передает ТАСС, также суд постановил взыскать с осужденного 337 тысяч 850 рублей за материальный ущерб. По словам адвоката блогера, защита намерена обжаловать приговор, поскольку считает его чрезмерно жестким. Он отметил, что во время рассмотрения дела статью о хулиганстве с осужденного сняли, оставив только статью о поврежденном имуществе.

На слушаниях адвокат просил суд дать блогеру либо условный срок, либо реальный с учетом заключения в СИЗО, чтобы он мог быть освобожден сразу после озвучивания приговора.

Как писал сайт kp.ru, по версии следствия, осужденный участвовал в нападении на автомобиль ФСБ на Цветном бульваре. На допросах блогер принес извинения сотрудникам правоохранительных органов. Он утверждает, что кидал в автомобиль только лишь снежки и несколько раз пнул его ногой.