Запрыгнувший на машину ФСБ блогер получил почти три года колонии Фото: Instagram.com

Тверской суд Москвы приговорил блогера, который повредил автомобиль Федеральной сулжбы безопасности, к двум годам и восьми месяцам колонии, рассказали в суде. Инцидент произошел на незаконной акции протеста.

Как передает ТАСС, также суд постановил взыскать с осужденного 337 тысяч 850 рублей за материальный ущерб. По словам адвоката блогера, защита намерена обжаловать приговор, поскольку считает его чрезмерно жестким. Он отметил, что во время рассмотрения дела статью о хулиганстве с осужденного сняли, оставив только статью о поврежденном имуществе.

На слушаниях адвокат просил суд дать блогеру либо условный срок, либо реальный с учетом заключения в СИЗО, чтобы он мог быть освобожден сразу после озвучивания приговора.

Как писал сайт kp.ru, по версии следствия, осужденный участвовал в нападении на автомобиль ФСБ на Цветном бульваре. На допросах блогер принес извинения сотрудникам правоохранительных органов. Он утверждает, что кидал в автомобиль только лишь снежки и несколько раз пнул его ногой.