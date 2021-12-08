Самую большую рождественскую елку зажгли в Италии Фото: кадр из видео

В Италии зажгли самую большую рождественскую елку в мире. Она размещена на склоне горы Монте-Инджино в провинции Умбрия.

Елку имеет в высоту 750 метров и занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Ее украсили 700 гирляндами – общая длина их проводов составляет около 8,5 метра. Верхушку елки украшает огромная звезда, пишет Wanted in Rome.

Импровизированные корни дерева тянутся от стен старинного города Губбио, звезда достигает базилики святого покровителя города – Сан-Убальдо – на вершине Монте-Инджино. Как отмечается в сообщении, огни, которыми украшена гигантское дерево, символизирует обращения жителей Губбио к давно умершим предкам. Елку ежегодно зажигаеют уже с 1981 года.

Как писал сайт kp.ru, главная елка России во всей красе предстанет в Москве в 20-х числах декабря. Напомним, в прошлом году ее срубили в Наро-Фоминском лесничестве.