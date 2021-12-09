В "Роскосмосе" заявили, что космодром Восточный можно посетить менее чем за 10 тысяч рублей

Посетить космодром Восточный могут как взрослые, так и дети Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Роскосмосе рассказали, сколько стоит посетить космодром Восточный. Этот вопрос возник после встречи президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых, где главе государства пожаловались на стоимость тура на космодром. По словам одного из студентов, посетить Восточный стоит "порядка ста тысяч рублей".

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, стоимость посещения космодрома Восточный на самом деле гораздо ниже.

"Для взрослых граждан России с учетом услуг туроператора составляет менее 10 тысяч рублей, на ребенка - не более пяти тысяч рублей", - рассказали в организации.

Также в Роскосмосе пояснили, что тур на сто человек с учетом полноценной туристической программы, с транспортным обслуживанием в период проведения пусковой кампании составляет 674 тысячи 110 рублей. Это 6741 рубль на одного человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин в парке технологий "Сириус" встретился с участниками Конгресса молодых ученых. Общение получилось открытым – президент шутил и рассказывал истории из жизни. А еще объяснял, почему на Западе боятся усиления России, особенно научного.