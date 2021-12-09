В Роспотребнадзоре назвали сильную усталость первым симптомом "омикрон"-штамма коронавируса

У большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больные "омикрон"-штаммом коронавируса в первую очередь страдают от таких симптомов, как выраженная слабость или усталость. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Как отметила эксперт в разговоре с РИА Новости, могут наблюдаться и другие симптомы, характерные для штамма "омикрон".

"В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", - рассказала Руженцова.

Она отметила, что на данный момент существует не так много данных о том, как протекает болезнь при "омикрон"-штамме коронавируса. Однако, подчеркнула эксперт, в ближайшее время информации должно стать больше.

Как ранее писал сайт kp.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" может оказать значительное влияние на ход пандемии. По его словам, это обусловлено его большой зоной распространения и широким количеством мутаций.