CNN: США отложили энергетические санкции против России из-за угрозы роста цен на бензин

США готовит новый пакет санкций, но не в сфере энергетики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты обсуждают энергетические санкции против России из-за ситуации на Украине, но пока отказываются от их введения из-за угрозы роста стоимости бензина для американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

"Сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо", - заявил источник издания.

Опрошенные CNN эксперты полагают, что без санкций именно в сфере энергетики принятые меры будут недостаточными для "сдерживания РФ".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада проводят политику сдерживания России и вводят против нее санкции, поскольку видят ее успехи и стараются не допустить дальнейшего развития РФ.

Напомним, в зарубежных СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты и Евросоюз готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай "нападения РФ на Украину".