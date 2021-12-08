Путин объяснил санкции Запада успехами России Фото: REUTERS

Страны Запада проводят политику сдерживания России и вводят против нее санкции, поскольку видят ее успехи и стараются не допустить дальнейшего развития РФ, заявил российский президент Владимир Путин.

«Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем МФТИ угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь. Объяснение: попытка сдержать развитие», – сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство торговли Соединенных Штатов вввело санкции в отношении Московского физико-технического института за «участие в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США».

В ведомстве объяснили, что санкции введены в связи с «поддержкой разработок Китая в сфере квантовых вычислений для военных целей» и «распространения ядерных и ракетных технологий в Пакистане». МФТИ указан в списке ограничений как организация, производящая «военную продукцию для заказчика».