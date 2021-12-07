Bloomberg: США и ЕС готовят план санкций против банков России

Евросоюз и США рассматривают новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и Евросоюз готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай "нападения РФ на Украину", сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По информации журналистов, в числе рассматриваемых санкций запрет на покупку долговых обязательств на вторичном рынке, а также ограничения по конвертации рублей в доллары, евро, фунты стерлингов и другие валюты.

По словам источника, еще одним вариантом назывался закрытия доступа России к системе финансовых платежей SWIFT, но чиновники не склонны к нему, так как он "наносит ущерб рядовым гражданам".

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

"Передвижение наших солдат на нашей территории не должно вызывать обеспокоенности. Россия ни для кого не представляет угрозы, она идет своим путем и занимается своими делами. В случае необходимости мы реагируем, если что-то угрожает нашей безопасности", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.