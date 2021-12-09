МИД РФ начал прорабатывать поручения по итогам переговоров Путина и Байдена. Фото: Кремль

Министерство иностранных дел РФ приступил к проработке поручений по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отметив, что эти поручения «имеют долгосрочную основу»

«Безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется», - сообщила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, переговоры Байдена и Путина прошли в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи. Сообщалось, что беседа двух лидеров продолжались два часа. Как заявили в Белом доме, главы государств обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности и по стратегической стабильности. Как отметили в Кремле, президенты выразили мнение, что Россия и США будут продолжать диалог, однако в ходе беседы было констатировано мнение, что сотрудничество Москвы и Вашингтона находится в неудовлетворительном состоянии.