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Политика9 декабря 2021 7:15

МИД РФ начал прорабатывать поручения по итогам переговоров Путина и Байдена

Захарова отметила, что эти поручения имеют «долгосрочную основу»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ начал прорабатывать поручения по итогам переговоров Путина и Байдена. Фото: Кремль

МИД РФ начал прорабатывать поручения по итогам переговоров Путина и Байдена. Фото: Кремль

Министерство иностранных дел РФ приступил к проработке поручений по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отметив, что эти поручения «имеют долгосрочную основу»

«Безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется», - сообщила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, переговоры Байдена и Путина прошли в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи. Сообщалось, что беседа двух лидеров продолжались два часа. Как заявили в Белом доме, главы государств обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности и по стратегической стабильности. Как отметили в Кремле, президенты выразили мнение, что Россия и США будут продолжать диалог, однако в ходе беседы было констатировано мнение, что сотрудничество Москвы и Вашингтона находится в неудовлетворительном состоянии.