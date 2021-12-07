Белый дом: Байден сообщил Путину об обеспокоенности США наращиванием российских сил у Украины. Фото: Белый дом

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, и американский лидер озвучил российскому коллеге обеспокоенность Вашингтона и европейских союзников наращиванием российских сил у Украины. Такое заявление сделали в Белом доме.

В заявлении отмечается, что американский президент призвал российского коллегу к деэскалации вокруг Киева и «возврату к дипломатии». «Президент Байден … ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации… подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации», - говорится в сообщении Белого дома, где уточнили, что главы государств поручили свои командам продолжить диалог по Украине.

Кроме того, Путин и Байден обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности.

Напомним, переговоры двух лидеров проходили в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи, и их беседа продолжалась два часа. В ходе переговоры американский лидер выразил сожаление, что не смог увидеться с российским коллегой лично на саммите «Большой двадцатки», заявив, что надеется на это в будущем.