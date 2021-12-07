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Политика7 декабря 2021 17:14

Переговоры Путина и Байдена продолжались два часа

Беседа проходила в формате видеоконференции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Переговоры Путина и Байдена продолжались два часа. Фото: Кремль

Переговоры Путина и Байдена продолжались два часа. Фото: Кремль

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байдена в формате видеоконференции завершились, и продолжались около двух часов.

Как писал ранее сайт kp.ru, переговоры двух лидеров проходили в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи. Президент США в ходе переговоры выразил сожаление, что не смог увидеться с российским коллегой лично на саммите «Большой двадцатки», отметив, что надеется на это в будущем.

Напомним, ранее в Кремле также выразили надежду, что предстоящая беседа «будет достаточно обстоятельная», однако пресс - секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что от разговора Путина и Байдена не следует ждать каких-то прорывных решений. По его словам, в ходе переговоров главам государств предстоит провести «ревизию женевских договоренностей», достигнутых ранее.