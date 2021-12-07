Кремль: Путин и Байден выразили мнение, что Россия и США будут продолжать диалог. Фото: Белый дом

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе прошедших во вторник, 7 декабря, переговоров выразили мнение, что Москва и Вашингтон будут продолжать диалог и необходимые контакты. Об этом сообщили в Кремле.

Как отмечается в сообщении, на переговорах двух лидеров констатировано, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.

«В целом разговор носил откровенный и деловой характер … президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля, опубликованном по итогам переговоров.

Уточняется, что преобладающее место в разговоре российского и американского лидеров заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом, а также отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей.

В Кремле сообщили, что Путин в ходе беседы проиллюстрировал «деструктивную линию» Киева, направленную на полный демонтаж данного соглашения и договоренностей в «Нормандском формате», а также предложил Байдену обнулить все ограничения на функционирование дипломатических миссий.

Напомним, переговоры двух лидеров прошли в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи и продолжались два часа. Как заявили в Белом доме, главы государств обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности и по стратегической стабильности.